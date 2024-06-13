«13 июня текущего года в 22:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали там.
Над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.