CENTCOM: хуситы атаковали украинское судно в Аденском заливе

По данным ведомства, недавно судно пришвартовалось в Малайзии и направлялось в Италию с деревянными строительными материалами. В результате атаки судно получило повреждения, на борту произошел пожар, его пока не потушили. Был тяжело ранен один моряк. Его эвакуировали на вертолете на находящийся поблизости военный корабль США для оказания медицинской помощи.