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CENTCOM: хуситы атаковали украинское судно в Аденском заливе

Движение хуситов запустило две противокорабельные крылатые ракеты в Аденском заливе. Обе ракеты попали в судно Verbena («Вербена»), которое принадлежит Украине. Судно следует под флагом Палау и управляется Польшей, сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Источник: Reuters

По данным ведомства, недавно судно пришвартовалось в Малайзии и направлялось в Италию с деревянными строительными материалами. В результате атаки судно получило повреждения, на борту произошел пожар, его пока не потушили. Был тяжело ранен один моряк. Его эвакуировали на вертолете на находящийся поблизости военный корабль США для оказания медицинской помощи.

Хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас», которое с октября 2023 года воюет с Израилем, и выбирают своими целями суда стран, оказывающих поддержку израильской стороне. С января США и их союзники стали наносить ответные удары по позициям хуситов. В мае движение атаковало направлявшийся из РФ в Китай танкер. Сегодня, 13 июня, следовавшее из России греческое судно было повреждено в результате атаки хуситов. В обоих случаях никто не пострадал.