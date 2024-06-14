Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки на электросамокате попали под машину на ул. Асаналиева

ДТП с участием легковушки и двух пешеходов на электросамокате случилось на ул. Асаналиева вечером 12 июня, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ.

Источник: ГАИ Минска

Предположительно, автомобилист за рулем Mercedes-Benz поворачивал налево и не пропустил двух парней, пересекавших проезжую часть на одном средстве персональной мобильности, не предназначенном для перевозки нескольких человек. Произошел наезд. Обоих ребят, одному из которых 15 лет, другой на год старше, в тот же вечер отвезли в медучреждение для обследования.