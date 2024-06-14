Подростки на электросамокате попали под машину на ул. Асаналиева

Предположительно, автомобилист за рулем Mercedes-Benz поворачивал налево и не пропустил двух парней, пересекавших проезжую часть на одном средстве персональной мобильности, не предназначенном для перевозки нескольких человек. Произошел наезд. Обоих ребят, одному из которых 15 лет, другой на год старше, в тот же вечер отвезли в медучреждение для обследования.