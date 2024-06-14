Гвардии рядовой Баженов в одиночку уничтожил пулеметный расчет диверсантов ВСУ

Несмотря на численное превосходство диверсантов российские военнослужащие вступили в неравный бой. В это время Баженов скрытно с фланга обошел противника, бросившего основные силы на отражение атаки. Прицельным огнем он уничтожил оборудованную огневую точку ВСУ с находящимся там пулеметным расчетом.
Лишившись пулеметной поддержки, неприятель с потерями спешно оставил позиции и отступил. В результате проявленных гвардии рядовым Баженовым самоотверженности и мужества были созданы условия, позволившие колонне своевременно прибыть в заданный район без потерь.
Тем временем гвардии ефрейтор Павел Качурин на наблюдательном посту обнаружил дрон, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности БПЛА он получил задачу уничтожить вражеский дрон.
Гвардии ефрейтор Качурин открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру. Дрон-камикадзе ВСУ, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе.
Днем ранее, 13 июня, в Минобороны рассказали, как подразделение под командованием гвардии старшего лейтенанта Павла Гущина смогло штурмом отбить укрепленный опорпункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря грамотной разведке местности и скрытным действиям российские военнослужащие вышли в тыл обороняющимся боевикам.
11 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу штурмовиков ВС РФ и представил их рассказы о борьбе с противником. Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» рассказали, как продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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