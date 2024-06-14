Гвардии рядовой Баженов в одиночку уничтожил пулеметный расчет диверсантов ВСУ

Несмотря на численное превосходство диверсантов российские военнослужащие вступили в неравный бой. В это время Баженов скрытно с фланга обошел противника, бросившего основные силы на отражение атаки. Прицельным огнем он уничтожил оборудованную огневую точку ВСУ с находящимся там пулеметным расчетом.