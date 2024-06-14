Экс-сотрудник оборонного предприятия обвиняется в воздействии на критическую информструктуру РФ

Выступая в Мособлсуде, прокурор огласил фабулу обвинения, предъявленного 33-летнему уроженцу Архангельской области Сергею Коротких. Из нее следовало, что подсудимый в 2015 году устроился в АО «ГосМКБ “Радуга” им. А. Я. Березняка» в подмосковной Дубне (входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение»), став руководителем бригады, занимавшейся расчетами тепловых нагрузок на производимые предприятием образцы ракетной техники. Коротких был на хорошем счету, пока в декабре 2022 года особисты предприятия не узнали, что он, имея вторую форму допуска к секретным данным (предполагает целый ряд ограничений), не поставив в известность свое руководство, выезжал в Турцию, где еще и женился на местной девушке, хотя ему и были запрещены контакты с иностранцами.