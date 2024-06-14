Взрыв прогремел в жилом доме Приморья: один человек госпитализирован

«В период планового отключения электроснабжения жительница дома на ул. Заводской, 9 воспользовалась бытовой газовой плитой и оставила ее на конфорке электроплиты, приборы которой были приведены в рабочее положение. После восстановления электроэнергии газовый баллон нагрелся и разорвался на части», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.