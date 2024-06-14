Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел в жилом доме Приморья: один человек госпитализирован

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня, ФедералПресс. В пгт. Преображение проводится прокурорская проверка по факту взрыва газового баллона. В результате произошедшего пострадала хозяйка квартиры, она госпитализирована с ожогами.

Источник: РИА "Новости"

«В период планового отключения электроснабжения жительница дома на ул. Заводской, 9 воспользовалась бытовой газовой плитой и оставила ее на конфорке электроплиты, приборы которой были приведены в рабочее положение. После восстановления электроэнергии газовый баллон нагрелся и разорвался на части», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры, в настоящее время она находится в больнице с ожогами, другие жильцы дома не пострадали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, в Магадане на крыше дома взорвался газовый баллон. В результате происшествия никто не пострадал.