Взрыв прогремел в жилом доме Приморья: один человек госпитализирован

«В период планового отключения электроснабжения жительница дома на ул. Заводской, 9 воспользовалась бытовой газовой плитой и оставила ее на конфорке электроплиты, приборы которой были приведены в рабочее положение. После восстановления электроэнергии газовый баллон нагрелся и разорвался на части», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры, в настоящее время она находится в больнице с ожогами, другие жильцы дома не пострадали.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Напомним, в Магадане на крыше дома взорвался газовый баллон. В результате происшествия никто не пострадал.