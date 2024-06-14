Жительницу Уссурийска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

Жительницу Уссурийска оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещение в соцсети информации, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморья.
На её странице появился контент, содержащий публичные призывы к препятствованию использования военных сил в целях защиты национальных интересов России и поддержания международной безопасности.
Действия женщины были квалифицированы как административное правонарушение по статье 20.3.3 КоАП РФ. Суд учёл, что нарушение было совершено во время проведения специальной военной операции, что повысило степень общественной опасности поступка.
Напомним, в Приморье заключили под стражу на один месяц и 14 суток женщину, считающую себя гражданкой СССР. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».