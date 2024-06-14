Жительницу Уссурийска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

Напомним, в Приморье заключили под стражу на один месяц и 14 суток женщину, считающую себя гражданкой СССР. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

