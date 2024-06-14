«Ребёнка не было»: в Новосибирске осудили 55-летнюю цыганку за мошенничество с маткапиталом

Новосибирский областной суд поставил точку в истории 55-летней цыганки, которая кочевала вместе с мужем по Сибири и получила материнский капитал, придумав себе ребёнка.
Придумать себе ребёнка 48-летняя Елизавета Осипова решила, когда проживала в Красноярске. Она нашла знакомую сотрудницу ЗАГСа, которая согласилась за деньги подтвердить, что возрастная мама рожала в домашних условиях.
«В целях реализации преступного плана Осипова Е. А. и неустановленные лица, состоящие с ней в преступном сговоре, должны были проехать в территориальный отдел агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края по Кировскому и Советскому районам и подтвердить сотруднику ЗАГСа рождение у Осиповой ребёнка», — говорится в материалах уголовного дела.
Поверенные лица цыганки заявили в ЗАГСе, что ребёнок действительно есть: 48-летняя женщина родила его в домашних условиях. Информацию никто проверять не стал. А делалось всё исключительно для того, чтобы получить материнский капитал.
А уже через три дня со свидетельством на несуществующую Ларису Осипову, якобы рождённую в январе 2017 года, цыганка отправилась в Управление Пенсионного фонда РФ. Мошенница получила 453 026 рублей.
Цыганка была объявлена в розыск и уже после последних операций с оплатой недвижимости была задержана в Новосибирске. Её дело рассматривал Центральный районный суд. На заседании дама бальзаковского возраста заявила, что на мошенничество с материнским капиталом её надоумил сожитель.
В итоге 55-летнюю цыганку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
С решением суда Елизавета Осипова не согласилась: ей очень хотелось остаться на свободе. Цыганка подала апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, однако её отклонили.
«Доводы осужденной на чрезмерно суровое наказание, а она просила назначить условное наказание, суд апелляционной инстанции отклонил, проверив материалы дела», — рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Гульфия Закирова.
Напомним, мошенничества с материнским капиталом распространены в России: например, в Псковской области в июне 2024 года за это судили не только трёх женщин, но и двух риэлторов.