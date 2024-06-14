«Ребёнка не было»: в Новосибирске осудили 55-летнюю цыганку за мошенничество с маткапиталом

Цыганка была объявлена в розыск и уже после последних операций с оплатой недвижимости была задержана в Новосибирске. Её дело рассматривал Центральный районный суд. На заседании дама бальзаковского возраста заявила, что на мошенничество с материнским капиталом её надоумил сожитель.