Уголовное дело в отношении руководителя преступной группы из Арсеньева направлено в суд

Следствие утверждает, что Владислав Верба с августа 2008 по март 2013 года возглавлял преступную группу в Арсеньеве, в которую входили Александр Верба и Игорь Третьяков, чьи уголовные дела были выделены в отдельное производство из-за их нахождения в розыске. В марте 2013 года подозреваемые потребовали от предпринимателя 6 миллионов рублей, угрожая и применяя насилие. Под давлением потерпевший передал им авто марки Toyota Land Cruiser 200 и два трактора, после чего Land Cruiser был возвращен обратно владельцу по его обращению в правоохранительные органы.