Уголовное дело в отношении руководителя преступной группы из Арсеньева направлено в суд

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении руководителя преступной группы из города Арсеньева, сообщает ИА PrimaMedia. Прокурор края Сергей Столяров одобрил обвинительное заключение в отношении главаря организованной преступной группы, уточнили в пресс-службе ведомства. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам преступлений, совершенных по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц в крупных масштабах).
Следствие утверждает, что Владислав Верба с августа 2008 по март 2013 года возглавлял преступную группу в Арсеньеве, в которую входили Александр Верба и Игорь Третьяков, чьи уголовные дела были выделены в отдельное производство из-за их нахождения в розыске. В марте 2013 года подозреваемые потребовали от предпринимателя 6 миллионов рублей, угрожая и применяя насилие. Под давлением потерпевший передал им авто марки Toyota Land Cruiser 200 и два трактора, после чего Land Cruiser был возвращен обратно владельцу по его обращению в правоохранительные органы.
Также Верба обвиняется в том, что с марта по декабрь 2013 года вместе с сообщниками требовал от другого предпринимателя более 5,5 миллиона рублей за предполагаемое покровительство и решение финансовых проблем. Под угрозой и насилием потерпевший передал вымогателям квартиру, земельный участок и право аренды лесного участка площадью более 18,5 тысячи гектаров.
В рамках обеспечительных мер был наложен арест на квартиру и долю в компании, принадлежащие обвиняемому. Потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба на общую сумму около 6 миллионов рублей. Ранее было решено отправить обвиняемого под стражу. Уголовное дело будет передано в Арсеньевский городской суд для рассмотрения по существу.
Напомним, четверо жителей Приморья с сентября 2021 года по май 2024 года организовали межэтническую преступную группу. ОПГ вымогала деньги у водителей такси, которые хотели работать на территории аэропорта во Владивостоке. В отношении членов группы возбуждено уголовное дело.