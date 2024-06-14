В Хабаровске женщина на Mazda устроила тройное ДТП, трое пострадали

Авария произошла вечером 13 июня на улице Тихоокеанской. 36-летняя автоледи на Mazda выехала со двора и врезалась в Mitsubishi, которому не предоставила преимущества. Машина хабаровчанки продолжила неконтролируемое движение и смогла затормозить только на встречке, где в это время ехал автобус № 23.