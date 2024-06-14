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В Хабаровске женщина на Mazda устроила тройное ДТП, трое пострадали

Виновнница аварии выезжала со двора и не пропустила оппонента.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске женщина-водиль Mazda устроил тройное ДТП, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 13 июня на улице Тихоокеанской. 36-летняя автоледи на Mazda выехала со двора и врезалась в Mitsubishi, которому не предоставила преимущества. Машина хабаровчанки продолжила неконтролируемое движение и смогла затормозить только на встречке, где в это время ехал автобус № 23.

«Во избежание столкновения водитель автобуса применил экстренное торможение», — рассказали в ГАИ.

В результате происшествия пострадала 27-летняя пассажирка Mitsubishi и 56-летняя пассажирка автобуса. Кроме того, травмы получила сама виновница аварии. Всех троих доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, все обстоятельства устанавливаются.