В Новосибирском районе погиб мотоциклист

— 13 июня в 19:05 мужчина, не имея категории «А», двигался на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 на улице Центральной села Береговое со стороны улицы Рабочей в направлении Мира. У дома № 1 на улице Центральной не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — написали в ведомстве.