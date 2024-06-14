В Новосибирском районе погиб мотоциклист

В селе Береговое Новосибирского района погиб 41-летний мотоциклист. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, мужчина потерял управление.
— 13 июня в 19:05 мужчина, не имея категории «А», двигался на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 на улице Центральной села Береговое со стороны улицы Рабочей в направлении Мира. У дома № 1 на улице Центральной не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — написали в ведомстве.
Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался еще до прибытия врачей.
Сейчас полиция продолжает устанавливать все детали произошедшего.
Ранее мы писали, что в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трех автомобилей. К счастью, никто не пострадал.