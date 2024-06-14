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В Новосибирском районе погиб мотоциклист

У мужчины не было водительских прав категории «А».

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В селе Береговое Новосибирского района погиб 41-летний мотоциклист. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, мужчина потерял управление.

— 13 июня в 19:05 мужчина, не имея категории «А», двигался на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 на улице Центральной села Береговое со стороны улицы Рабочей в направлении Мира. У дома № 1 на улице Центральной не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — написали в ведомстве.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался еще до прибытия врачей.

Сейчас полиция продолжает устанавливать все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трех автомобилей. К счастью, никто не пострадал.