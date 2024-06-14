Площадь лесного пожара на севере Хабаровского края превысила 600 га

Всего в регионе зарегистрировано три возгорания. Помимо очага на севере, это пожар в 6,6 км от рабочего поселка Новый Ургал в Верхнебуреинском районе (огнем охвачена территория площадью 15 га), а также пожар в Хабаровском районе, в 3 км от поселка Победа (его площадь составила 2 га, он возник по вине местных жителей). К тушению возгораний привлечено 17 человек и 5 единиц техники, включая вездеходы и пожарную машину.