Тело 4-летнего ребенка обнаружили в оросительном канале на юге Казахстана

Как сообщает издание, мальчик 2020 года погиб в селе Ынтымак в Сарыагашском районе. Тело ребенка обнаружили местные жители в оросительном канале Ашынау.
По предварительным данным, мальчик остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул. Спасатели просят не оставлять детей без присмотра.
Правила безопасного поведения на воде
Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки и ограждения;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять детей без присмотра.
«️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!» — отметили спасатели.