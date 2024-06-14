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Тело 4-летнего ребенка обнаружили в оросительном канале на юге Казахстана

Трагический инцидент произошел вчера, 13 июня, на юге Казахстана — в Туркестанской области утонул 4-летний малыш. Его тело обнаружили сельчане, передает Otyrar.kz.

Источник: pixabay.com

Как сообщает издание, мальчик 2020 года погиб в селе Ынтымак в Сарыагашском районе. Тело ребенка обнаружили местные жители в оросительном канале Ашынау.

По предварительным данным, мальчик остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул. Спасатели просят не оставлять детей без присмотра.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки и ограждения;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставлять детей без присмотра.

«️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!» — отметили спасатели.