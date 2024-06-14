Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: Израиль штурмует лагерь беженцев Аль-Арруб на Западном берегу

ДУБАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Израильские силы штурмуют лагерь беженцев Аль-Арруб к северу от Хеврона на Западном берегу реки Иордан, где палестинское сопротивление вступило с ними в боевые столкновения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Источник: Reuters

По его данным, Израиль осуществляет рейды и в самом Хевроне. Израильские военнослужащие также проводят полицейские операции в деревне Нахалин к западу от Вифлеема.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.