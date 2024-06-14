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В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Источник: РИА "Новости"

«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», — написал он в Telegram-канале.

В свою очередь воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что украинские БПЛА пытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. По предварительной информации, незначительно повреждены топливные резервуары, возгорания не было, пострадавшие отсутствуют.

Еще пять беспилотников сбили в Курской области, об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.