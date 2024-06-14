Военный суд рассмотрит дело трех сыновей липецкого священника о госизмене

«Закончено расследование уголовного дела в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея. Каждому из них в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5)», — сказал собеседник агентства.
По его словам, материалы уголовного дела в отношении братьев были утверждены надзорным ведомством и направлены в военный суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.
Во Втором Западном окружном военном суде ТАСС подтвердили факт поступления уголовного дела братьев Ащеуловых и уточнили, что оно не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно» и будет рассмотрено в открытом режиме. «Материалы поступившего дела зарегистрированы в суде и переданы судье», — сообщила представитель суда. Дата предварительных слушаний по делу и формат их проведения еще не установлены.
Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
История семьи
История семьи Ащеулова после публикации в региональных СМИ в 2014 году вызвала широкий общественный резонанс. Дети священника по решению районной комиссии по делам несовершеннолетних были изъяты в середине декабря 2014 года после посещения комиссией его дома. По словам официальных представителей МВД, несовершеннолетних детей Ащеулова забрали из-за отсутствия условий для нормального проживания. Спустя две недели девятерых детей Ащеулова возраста от 3 до 17 лет вернули в семью, которой было предложено временно поселиться вместе с детьми в благоустроенном жилом помещении в селе Озерки, пока не будет проведен ремонт в занимаемом ими ранее и признанным неблагополучным жилье.
Кроме того, в Липецкой епархии тогда сообщали, что Ащеулов ранее был лишен прихода по причине грубого отношения к прихожанам, уточняла газета «Коммерсантъ».