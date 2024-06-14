Военный суд рассмотрит дело трех сыновей липецкого священника о госизмене

История семьи Ащеулова после публикации в региональных СМИ в 2014 году вызвала широкий общественный резонанс. Дети священника по решению районной комиссии по делам несовершеннолетних были изъяты в середине декабря 2014 года после посещения комиссией его дома. По словам официальных представителей МВД, несовершеннолетних детей Ащеулова забрали из-за отсутствия условий для нормального проживания. Спустя две недели девятерых детей Ащеулова возраста от 3 до 17 лет вернули в семью, которой было предложено временно поселиться вместе с детьми в благоустроенном жилом помещении в селе Озерки, пока не будет проведен ремонт в занимаемом ими ранее и признанным неблагополучным жилье.