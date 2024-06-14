За кражу товаров из ПВЗ хабаровчанин отправится в колонию-поселение

В ходе следствия установлено, что в августе прошлого года злоумышленник, повредив входные двери в пунктах выдачи интернет-заказов, незаконно проник в помещения и похитил различные товары, приготовленные для выдачи покупателям. Общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску установили, что к хищению товаров причастен 38-летний житель Индустриального района. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Часть похищенного имущества он успел продать, остальную часть товаров полицейские изъяли дома у обвиняемого.
Суд признал подсудимого виновным по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и назначил ему наказание в виде трех лет колонии — поселения.