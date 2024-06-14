За кражу товаров из ПВЗ хабаровчанин отправится в колонию-поселение

В ходе следствия установлено, что в августе прошлого года злоумышленник, повредив входные двери в пунктах выдачи интернет-заказов, незаконно проник в помещения и похитил различные товары, приготовленные для выдачи покупателям. Общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.