В Приморье сёстры организовали канал незаконной миграции

Сотрудники УМВД России по Приморью разоблачили схему незаконной миграции, организованную двумя сестрами из Узбекистана. Женщины помогали иностранцам оформлять поддельные документы для регистрации в России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции края.
Злоумышленницы не только осуществляли регистрацию по поддельным документам, но и устраивали фиктивные браки с россиянками.
«Они искали женщин с российскими паспортами, которые соглашались формально выйти замуж за иностранцев за вознаграждение — от 30 до 70 тыс. руб. В настоящее время установлены три факта фиктивной регистрации браков россиянок с иностранцами», — сообщили в полиции.
В ходе обысков были изъяты поддельные документы, печати, денежные средства свыше 3,5 млн рублей и полкилограмма ювелирных изделий.
Напомним, в Уссурийске задержаны две женщины, помогавшие мигрантам незаконно получить вид на жительство. За вознаграждение в 100 тысяч рублей одна из фигуранток согласилась записать одного из них отцом своего ребенка. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции). Женщинам грозит до семи лет лишения свободы и штраф до пятисот тысяч рублей.