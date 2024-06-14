В Приморье сёстры организовали канал незаконной миграции

Напомним, в Уссурийске задержаны две женщины, помогавшие мигрантам незаконно получить вид на жительство. За вознаграждение в 100 тысяч рублей одна из фигуранток согласилась записать одного из них отцом своего ребенка. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции). Женщинам грозит до семи лет лишения свободы и штраф до пятисот тысяч рублей.

