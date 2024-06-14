БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Воронежской области ВСУ попытались атаковать нефтебазу с помощью беспилотников, незначительно повреждены резервуары с топливом, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Атака, уточнил глава региона, была предпринята в Лискинском районе. Несколько дронов, летевших на сверхмалой высоте, незначительно повредили резервуары с топливом. Пожара удалось не допустить, пострадавшие отсутствуют.
Глава региона отметил, что на данный момент на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются.
«На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет», — добавил Гусев.