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14-летний подросток утонул во время купания в карьере в Черемхово

14-летний подросток утонул во время купания в карьере в Черемхово. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Трагедия произошла в карьере «Камушки». Погибший — подросток 2010 года рождения. Очевидцам спасти мальчика не удалось.

— Глубина карьера — до 8 метров, берег крутой. Поисковые работы осложняются мутной водой, наличием различного мусора на дне водоема, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Место происшествия не оборудовано для купания, установлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято правовое решение.

несчастный случай