14-летний подросток утонул во время купания в карьере в Черемхово

Трагедия произошла в карьере «Камушки». Погибший — подросток 2010 года рождения. Очевидцам спасти мальчика не удалось.
— Глубина карьера — до 8 метров, берег крутой. Поисковые работы осложняются мутной водой, наличием различного мусора на дне водоема, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Место происшествия не оборудовано для купания, установлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.
Как сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято правовое решение.