В ДТП с автобусом в Хабаровске пострадали три человека

В Хабаровске водитель, управляя автомобилем «Mazda», при выезде с прилегающей территории на улицу Тихоокеанскую не предоставил преимущество в движение, и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».