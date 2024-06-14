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В ДТП с автобусом в Хабаровске пострадали три человека

Происшествие произошло на улице Тихоокеанской.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске водитель, управляя автомобилем «Mazda», при выезде с прилегающей территории на улицу Тихоокеанскую не предоставил преимущество в движение, и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

После столкновения продолжив неконтролируемое движение, автомобиль «Mazda» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где шел рейсовый автобус маршрута № 23. Чтобы предотвратить столкновение, водитель автобуса применил экстренное торможение. #NEWS_ID=#75101.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека: водитель автомобиля «Mazda», женщина 1989 гола рождения, а также два пассажира — автомобиля «Mitsubishi» и автобуса.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.