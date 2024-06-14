Мужчина с татуировкой в жёлтой куртке пропал в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска пропал Косачев Вячеслав Владимирович. О местонахождении 52-летнего мужчины неизвестно с 6 июня. Ориентировку на него опубликовали волонтёры.
— Рост мужчины 172 см, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза серые, — говорится в ориентировке волонтёров.
У новосибирца есть татуировка, какая именно, в ПСО не уточнили.
Одет был в жёлтую болоньевую куртку, черную майку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую кепку.
Если вам что-либо известно о том, где находится Вячеслав Владимирович, сообщите по номерам:8−800−700−54−52 или 112.