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Мужчина с татуировкой в жёлтой куртке пропал в Новосибирске

Исчезнувшему 52 года.

Источник: Соцсети

В Ленинском районе Новосибирска пропал Косачев Вячеслав Владимирович. О местонахождении 52-летнего мужчины неизвестно с 6 июня. Ориентировку на него опубликовали волонтёры.

— Рост мужчины 172 см, телосложение нормальное, волосы русые с проседью, глаза серые, — говорится в ориентировке волонтёров.

У новосибирца есть татуировка, какая именно, в ПСО не уточнили.

Одет был в жёлтую болоньевую куртку, черную майку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую кепку.

Если вам что-либо известно о том, где находится Вячеслав Владимирович, сообщите по номерам:8−800−700−54−52 или 112.