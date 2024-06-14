Десантники из группировки «Днепр» ликвидировали командный пункт ВСУ

«В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения ВДВ обнаружили передвижение вражеской бронированной техники в Береславском районе, которая перевозила личный состав для ротации на командных и наблюдательных пунктах. После обнаружения объектов командованием группировки было принято решение на уничтожение расчетами БпЛА техники и мест, куда был привезен личный состав ВСУ», — комментируют кадры в Минобороны России.