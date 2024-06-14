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Десантники из группировки «Днепр» ликвидировали командный пункт ВСУ

Минобороны России демонстрирует боевую работу подразделений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр». Воины «крылатой пехоты» продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на правом берегу Днепра.

«В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения ВДВ обнаружили передвижение вражеской бронированной техники в Береславском районе, которая перевозила личный состав для ротации на командных и наблюдательных пунктах. После обнаружения объектов командованием группировки было принято решение на уничтожение расчетами БпЛА техники и мест, куда был привезен личный состав ВСУ», — комментируют кадры в Минобороны России.

На записи можно увидеть, как в результате грамотных и четких действий десантников-операторов fpv-дронов были оперативно поражены бронированная техника, доставившая личный состав, а также — командный и наблюдательные пункты противника, оборудованные в заброшенных домах.

Итогом работы «дроноводов» «крылатой пехоты» стали более десятка украинских боевиков и уничтоженная бронемашина.