Десантники из группировки «Днепр» ликвидировали командный пункт ВСУ

«В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения ВДВ обнаружили передвижение вражеской бронированной техники в Береславском районе, которая перевозила личный состав для ротации на командных и наблюдательных пунктах. После обнаружения объектов командованием группировки было принято решение на уничтожение расчетами БпЛА техники и мест, куда был привезен личный состав ВСУ», — комментируют кадры в Минобороны России.
На записи можно увидеть, как в результате грамотных и четких действий десантников-операторов fpv-дронов были оперативно поражены бронированная техника, доставившая личный состав, а также — командный и наблюдательные пункты противника, оборудованные в заброшенных домах.
Итогом работы «дроноводов» «крылатой пехоты» стали более десятка украинских боевиков и уничтоженная бронемашина.