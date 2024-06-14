Двух девочек госпитализировали после падения качелей в Иркутской области

Об инциденте в городском парке правоохранителям стало известно благодаря публикациям в социальных сетях. Согласно этим сообщениям, две девочки в возрасте 10 лет были травмированы в результате падения качелей.
«Пострадавшие доставлены в детское медицинское учреждение. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», — проинформировали в областной прокуратуре.
Сотрудникам ведомства предстоит оценить исполнение городскими властями законов о защите прав несовершеннолетних и проверить обеспечение безопасности уличных конструкций, связанных с досугом детей.