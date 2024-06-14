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Двух девочек госпитализировали после падения качелей в Иркутской области

Две школьницы получили травмы в Шелехово Иркутской области, где оборвались парковые качели. Прокуратура организовала проверку.

Источник: РИА "Новости"

Об инциденте в городском парке правоохранителям стало известно благодаря публикациям в социальных сетях. Согласно этим сообщениям, две девочки в возрасте 10 лет были травмированы в результате падения качелей.

«Пострадавшие доставлены в детское медицинское учреждение. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», — проинформировали в областной прокуратуре.

Сотрудникам ведомства предстоит оценить исполнение городскими властями законов о защите прав несовершеннолетних и проверить обеспечение безопасности уличных конструкций, связанных с досугом детей.

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