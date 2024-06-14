Не смутили даже ошейники: в Приморье незнакомка посреди дня увезла чужую собаку

«Волк дружелюбный пес, очень любит людей и кататься на машине. Всегда быстрее водителя туда запрыгивает. Я живу буквально в пяти минутах ходьбы от магазина, пес отправился со мной. Многие в нашем районе знают, что это моя собака. Волк выделяется на фоне остальных хаски. У него глаза разного цвета. Один голубой, второй карий. Пока я была в магазине, его кто-то увез, хотя, как мне сказал позже сосед, работающий в одном из магазинов поблизости, девушка, перед тем как увезти моего пса, спрашивала, не потерялась ли собака, ей ответили — нет. Это ее не остановило», — рассказала «Комсомолке» Ирина.