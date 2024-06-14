Не смутили даже ошейники: в Приморье незнакомка посреди дня увезла чужую собаку

Жительница Владивостока Ирина просит неравнодушных людей помочь найти свою собаку породы хаски по кличке Волк. Питомец живет с девушкой уже пять лет, очень любит постоянно следовать за ней, а еще обожает устроиться поудобнее в машине. 13 июня, пока хозяйка отлучилась на несколько минут в магазин на Совхозной, Волку приглянулась иномарка. А собака, в свою очередь, понравилась владелице авто, она забрала чужого питомца с собой, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Волк дружелюбный пес, очень любит людей и кататься на машине. Всегда быстрее водителя туда запрыгивает. Я живу буквально в пяти минутах ходьбы от магазина, пес отправился со мной. Многие в нашем районе знают, что это моя собака. Волк выделяется на фоне остальных хаски. У него глаза разного цвета. Один голубой, второй карий. Пока я была в магазине, его кто-то увез, хотя, как мне сказал позже сосед, работающий в одном из магазинов поблизости, девушка, перед тем как увезти моего пса, спрашивала, не потерялась ли собака, ей ответили — нет. Это ее не остановило», — рассказала «Комсомолке» Ирина.
Хозяйка хаски прекрасно осознает свою вину, ведь сама оставила пса. Но она всегда так гуляла с Волком, и за пять лет подобный случай произошел впервые. В тот день на собаке было сразу два ошейника. Резиновый от блох и тканевый. Девушка предполагала, что по ним уж точно можно определить, что собака домашняя.
Тем не менее на видео можно заметить, как любопытный пес сначала обнюхал незнакомку, которая села в машину и выехала с парковки. Затем остановилась неподалеку и дала собаке запрыгнуть к себе в машину вдали от камер. Момент с похищением хаски достаточно тяжело разглядеть на видео, нельзя разглядеть и и номеров автомобиля. Если женщина не объявится, Ирине придется писать заявление в полицию. Запись, на которой в последний раз видели пса, мы опубликовали в нашем Telegram-канале.
Если вы хоть что-то знаете о местоположении Волка или вы узнали автолюбительницу на видео, звоните по номеру