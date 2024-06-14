Расчет ЗРК «Бук» отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении

Как уточнили в оборонном ведомстве, расчет «Бук-М2» противовоздушной обороны перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ.
Военнослужащие своевременно обнаружили и захватили движущиеся цели, направлявшиеся к охраняемому объекту. Командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение об уничтожении угрозы.
Боевой расчет «Бук-М2» произвел пуски зенитных управляемых ракет, поразив средства воздушного нападения противника на безопасном расстоянии.
Ранее сообщалось, как ВКС России нанесли повторный удар по базе понтонной переправы через Северский Донец в районе Старого Салтова, уничтожив транспорт украинских войск.