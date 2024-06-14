Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет ЗРК «Бук» отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» успешно отразил воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, рассказали в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как уточнили в оборонном ведомстве, расчет «Бук-М2» противовоздушной обороны перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ.

Военнослужащие своевременно обнаружили и захватили движущиеся цели, направлявшиеся к охраняемому объекту. Командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение об уничтожении угрозы.

Боевой расчет «Бук-М2» произвел пуски зенитных управляемых ракет, поразив средства воздушного нападения противника на безопасном расстоянии.

Ранее сообщалось, как ВКС России нанесли повторный удар по базе понтонной переправы через Северский Донец в районе Старого Салтова, уничтожив транспорт украинских войск.