В Приморье до сих пор ищут пропавшего год назад мужчину

В Приморье разыскивают местного жителя, который пропал почти год назад, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».
43-летний Виктор Соколов из Артема 5 августа 2023 года перестал выходить на связь с родней, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие. Во что был одет мужчина — неизвестно.
Из особых примет поисковики называют родимое пятно на правом виске.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, волонтеры традиционно просят обращаться по указанным ниже номерам телефонов.
8 (42337) 4−72−47, 4−72−01, 102 или 112 — полиция;
8 914 721 22 32, 8 914 718 77 02 — волонтеры.