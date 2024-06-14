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В Приморье до сих пор ищут пропавшего год назад мужчину

Местный житель просто перестал выходить на связь с родственниками.

Источник: Соцсети

В Приморье разыскивают местного жителя, который пропал почти год назад, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».

43-летний Виктор Соколов из Артема 5 августа 2023 года перестал выходить на связь с родней, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие. Во что был одет мужчина — неизвестно.

Из особых примет поисковики называют родимое пятно на правом виске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, волонтеры традиционно просят обращаться по указанным ниже номерам телефонов.

8 (42337) 4−72−47, 4−72−01, 102 или 112 — полиция;

8 914 721 22 32, 8 914 718 77 02 — волонтеры.