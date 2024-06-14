В Приморье до сих пор ищут пропавшего год назад мужчину

43-летний Виктор Соколов из Артема 5 августа 2023 года перестал выходить на связь с родней, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие. Во что был одет мужчина — неизвестно.