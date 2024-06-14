В США сообщили об уничтожении двух катеров хуситов в Красном море

«Силы СЕНТКОМ успешно уничтожили один беспилотный надводный аппарат без экипажа и два патрульных катера хуситов в Красном море», — говорится в сообщении CENTCOM в X (ранее Twitter).
Командование также сообщило об уничтожении контролируемого хуситами датчика ПВО в районе Йемена и одного БПЛА, запущенного с йеменской территории, над Красным морем. ВС США утверждают, что эти системы представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе.
Ранее командование сообщило, что хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе, один человек пострадал.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.