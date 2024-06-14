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Приехавший в Омск на заработки москвич поджёг машину рядом с отелем

Мужчина ранее уже был судим по нескольким уголовным статьям.

Источник: Соцсети

УМВД России по Омской области сообщило, что на территории частной гостиницы в Омске загорелся автомобиль.

Сообщается, что пожарных и полицию вызвали очевидцы. Оказалось, горела кабина МАЗ. Сотрудники уголовного розыска постановили, что к возгоранию причастен рабочий гостиницы. Пять месяцев назад мужчина приехал из Москвы на заработки в Омск. Выпивая со своим знакомым, мужчина узнал что его выселяют из гостиницы за долги. Расстроившись, он зажигалкой поджег лежавший в машине журнал, после чего вернулся в комнату и лег спать.

Мужчину взяли под стражу. Стало известно, что он уже был ранее судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.