Приехавший в Омск на заработки москвич поджёг машину рядом с отелем

Сообщается, что пожарных и полицию вызвали очевидцы. Оказалось, горела кабина МАЗ. Сотрудники уголовного розыска постановили, что к возгоранию причастен рабочий гостиницы. Пять месяцев назад мужчина приехал из Москвы на заработки в Омск. Выпивая со своим знакомым, мужчина узнал что его выселяют из гостиницы за долги. Расстроившись, он зажигалкой поджег лежавший в машине журнал, после чего вернулся в комнату и лег спать.