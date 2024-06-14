Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ

«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — рассказал собеседник агентства.
Он привел подробности со слов коллеги, участвовавшего в операции: подпольщики засекли колонну украинских военных и передали информацию российским бойцам.
«Спалили», куда двигалась всушники, нашли их домики, начали разбирать артой. Их КББ (контрбатарейная борьба — Прим. Ред.) активизировалась, начала работать по нашей артиллерии. Аэроразведка обнаружила иностранную САУ, которая точным попаданием была уничтожена", — сказал агент подполья.
Лебедев предоставил видео, на котором видно перемещение украинских военных и их уничтожение, а также обнаружение и поражение украинской САУ.
Подпольщик назвал это одним из многих примеров борьбы сопротивления, который показывает, что на территории Украины люди, рискуя жизнью, делают все, на что способны гражданские лица.
«Даже в таких трудных условиях, как жизнь на линии соприкосновения, они находят в себе мужество побороть страх и участвовать в войне против нашего общего врага, тем самым приближая нашу общую победу. Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника, спасает жизни русских парней, участвующих в СВО», — подчеркнул собеседник агентства.