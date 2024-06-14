Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ

«Даже в таких трудных условиях, как жизнь на линии соприкосновения, они находят в себе мужество побороть страх и участвовать в войне против нашего общего врага, тем самым приближая нашу общую победу. Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника, спасает жизни русских парней, участвующих в СВО», — подчеркнул собеседник агентства.