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Автомобиль врезался в столб после столкновения в центре Челябинска

Помощь медиков потребовалась одному из водителей.

Источник: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске утром 14 июня автомобиль врезался в электроопору после столкновения с другой машиной. Помощь медиков потребовалась одному из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной. По предварительным данным, Volkswagen Polo, которым управлял 52-летний водитель, столкнулся с автомобилем Kia Sportage, за рулём которого был 60-летний челябинец. От удара Kia вылетела на тротуар и въехала в столб.

«В результате ДТП медицинская помощь была оказана пассажиру автомобиля Volkswagen», — сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии устанавливаются.