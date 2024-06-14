Автомобиль врезался в столб после столкновения в центре Челябинска

ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной. По предварительным данным, Volkswagen Polo, которым управлял 52-летний водитель, столкнулся с автомобилем Kia Sportage, за рулём которого был 60-летний челябинец. От удара Kia вылетела на тротуар и въехала в столб.