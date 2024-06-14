В Приамурье будут судить золотодобытчиков за загрязнение реки

По результатам проверки юридическое лицо и главного геолога предприятия оштрафовали на общую сумму 625 тыс. рублей за нарушение правил по охране водных объектов и пользование недрами с нарушениями условий лицензии. Также прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать причиненный природе ущерб. Требования прокуратуры были удовлетворены.