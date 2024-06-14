В Приамурье будут судить золотодобытчиков за загрязнение реки

«Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов министерства природных ресурсов Амурской области проведена выездная проверка соблюдения золотодобывающими предприятиями требований водного законодательства. Установлено, что ООО “Маристый” при добыче золота допустило сброс неочищенных технических вод из фильтрационного отстойника в реку Верхний Камрай. Причиненный водному объекту ущерб составил 7,8 млн рублей», — говорится в сообщении.
По результатам проверки юридическое лицо и главного геолога предприятия оштрафовали на общую сумму 625 тыс. рублей за нарушение правил по охране водных объектов и пользование недрами с нарушениями условий лицензии. Также прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать причиненный природе ущерб. Требования прокуратуры были удовлетворены.