Пенсионер из Хабаровска потерял почти полмиллиона рублей из-за обмана

В Хабаровске пенсионер из Краснофлотского района стал очередной жертвой мошенничества, сообщил врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.
67-летний житель обратился за помощью после того, как утром 7 июня получил звонок с неизвестного номера через WhatsApp.
Звонивший представился инспектором Росфинмониторинга из Москвы, сообщив, что необходимо обновить банковский профиль из-за попытки мошенников снять деньги. Вызвав доверие, собеседник назвал конкретные банки и суммы на счетах пенсионера.
Мошенник, остававшийся на связи, заставил удалить переписку и историю транзакций. Затем пенсионер отправился в другой банк, где оформил кредит на 199 тысяч рублей и также перевел эти деньги на тот же счет. Вскоре ему позвонил еще один человек, представившийся сотрудником ФСБ, настойчиво рекомендовавший никому не сообщать о происходящем. Звонки продолжались до 12 июня.
Возбуждено уголовное дело. Общая сумма потерь составила 479 тысяч рублей.
«Дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”, что грозит виновным наказанием до 6 лет лишения свободы», — прокомментировал врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.