Пенсионер из Хабаровска потерял почти полмиллиона рублей из-за обмана

Мошенник, остававшийся на связи, заставил удалить переписку и историю транзакций. Затем пенсионер отправился в другой банк, где оформил кредит на 199 тысяч рублей и также перевел эти деньги на тот же счет. Вскоре ему позвонил еще один человек, представившийся сотрудником ФСБ, настойчиво рекомендовавший никому не сообщать о происходящем. Звонки продолжались до 12 июня.