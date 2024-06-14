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В Уфе загорелся трамплин на улице Менделеева

В Уфе сегодня утром загорелся неэксплуатируемый трамплин на улице Менделеева, 201а. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Источник: МЧС Башкирии

Прибывшие пожарные ликвидировали горение на площади 500 квадратных метров. Из помещения трамплина огнеборцы эвакуировали четыре кислородных и два пропановых баллона.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

пожары