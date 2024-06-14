В Уфе загорелся трамплин на улице Менделеева

Прибывшие пожарные ликвидировали горение на площади 500 квадратных метров. Из помещения трамплина огнеборцы эвакуировали четыре кислородных и два пропановых баллона.
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Уфе сегодня утром загорелся неэксплуатируемый трамплин на улице Менделеева, 201а. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Прибывшие пожарные ликвидировали горение на площади 500 квадратных метров. Из помещения трамплина огнеборцы эвакуировали четыре кислородных и два пропановых баллона.
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.