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В Перми неизвестный напал на девушку, схватив за горло в Райском саду

Преступник угрожал ей убийством на глазах прохожих.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный мужчина напал на девушку, схватив за горло в Райском саду в Мотовилихинском районе Перми.

О происшествии пострадавшая рассказала в посте, который опубликовало сообщество «ЧП Пермь | Новости» в соцсети «Вконтакте». Девушка рассказала, что нападение произошло днём 13 июня. В этот момент она была в наушниках, звучали колокола близлежащей церкви, поэтому она не услышала, как неизвестный подошёл и схватил её сначала за руку, а потом за горло.

Девушка стала звать на помощь. Она кричала: «Кто вы? Что вы делаете? Зачем вы меня схватили? Помогите! Помогите! Помогите!» Однако, по её словам, проходившие мимо люди не реагировали.

«Этот человек схватил меня за горло, сжал руку и сказал: “Молчи! Не дёргайся!” Моё тело окаменело, страх ввел в оцепенение, я смотрела лихорадочно по сторонам, покатились слезы, маленькая надежда в глазах: пожалуйста, кто-нибудь, помогите», — рассказывает пострадавшая.

Девушка пыталась вырваться, параллельно стараясь набрать службу спасения на телефоне.

«Он схватил мой телефон, сжал его, второй рукой продолжал сжимать мою руку. Выбросил телефон на землю, мгновенно схватил меня за шею сзади, согнул вниз и сказал: “Расслабься, а то убью! Ты меня поняла?!”» — рассказывает девушка.

Тогда она попыталась выполнить просьбу нападавшего, после чего он немного ослабил хватку. Мужчина сказал, что якобы хочет поговорить. Испуганная девушка согласилась и попросила разрешения собрать разбросанные вещи в сумку (они разлетелись во время нападения).

«Потом резко вырвала свою руку из его руки, схватила сумку, босоножки, хотела выхватить и коврик, но он схватил его и уже снова тянулся ко мне, я сбежала! Прямо босиком», — говорит она.

Отбежав на безопасное расстояние, она попросила помощи у пары, которая была в саду. Те проводили её до выхода, а после её проводил сотрудник ФСИН. Пострадавшая говорит, что написала заявление в полицию и надеется, что правоохранители найдут нападавшего.