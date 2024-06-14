В Перми неизвестный напал на девушку, схватив за горло в Райском саду

Неизвестный мужчина напал на девушку, схватив за горло в Райском саду в Мотовилихинском районе Перми.
О происшествии пострадавшая рассказала в посте, который опубликовало сообщество «ЧП Пермь | Новости» в соцсети «Вконтакте». Девушка рассказала, что нападение произошло днём 13 июня. В этот момент она была в наушниках, звучали колокола близлежащей церкви, поэтому она не услышала, как неизвестный подошёл и схватил её сначала за руку, а потом за горло.
Девушка стала звать на помощь. Она кричала: «Кто вы? Что вы делаете? Зачем вы меня схватили? Помогите! Помогите! Помогите!» Однако, по её словам, проходившие мимо люди не реагировали.
«Этот человек схватил меня за горло, сжал руку и сказал: “Молчи! Не дёргайся!” Моё тело окаменело, страх ввел в оцепенение, я смотрела лихорадочно по сторонам, покатились слезы, маленькая надежда в глазах: пожалуйста, кто-нибудь, помогите», — рассказывает пострадавшая.
«Он схватил мой телефон, сжал его, второй рукой продолжал сжимать мою руку. Выбросил телефон на землю, мгновенно схватил меня за шею сзади, согнул вниз и сказал: “Расслабься, а то убью! Ты меня поняла?!”» — рассказывает девушка.
Тогда она попыталась выполнить просьбу нападавшего, после чего он немного ослабил хватку. Мужчина сказал, что якобы хочет поговорить. Испуганная девушка согласилась и попросила разрешения собрать разбросанные вещи в сумку (они разлетелись во время нападения).
«Потом резко вырвала свою руку из его руки, схватила сумку, босоножки, хотела выхватить и коврик, но он схватил его и уже снова тянулся ко мне, я сбежала! Прямо босиком», — говорит она.
Отбежав на безопасное расстояние, она попросила помощи у пары, которая была в саду. Те проводили её до выхода, а после её проводил сотрудник ФСИН. Пострадавшая говорит, что написала заявление в полицию и надеется, что правоохранители найдут нападавшего.