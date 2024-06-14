В Перми неизвестный напал на девушку, схватив за горло в Райском саду

О происшествии пострадавшая рассказала в посте, который опубликовало сообщество «ЧП Пермь | Новости» в соцсети «Вконтакте». Девушка рассказала, что нападение произошло днём 13 июня. В этот момент она была в наушниках, звучали колокола близлежащей церкви, поэтому она не услышала, как неизвестный подошёл и схватил её сначала за руку, а потом за горло.