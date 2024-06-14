В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму

«Всегда сохраняется опасность ввоза любых особо опасных инфекций на территорию не только Республик Крым, но и других субъектов Российской Федерации, где есть пункты пропуска через государственную границу, а также через туристов, которые путешествуют», — сказала она.
При этом, по словам Натальи Пеньковской, самая главная задача не допустить их распространения.
«На территории Республики Крым случаев завоза заболевания оспы обезьян не зарегистрировано», — заверила руководитель Роспотребнадзора РК.
В министерстве здравоохранения ЮАР уточнили, что у умершего больного оспой обезьян отмечались следующие симптомы: головная боль, усталость, язвы во рту, мышечная боль и боль в горле.
В общей сложности в ЮАР зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян. Все заразившиеся — мужчины в возрасте 30−39 лет, которые не ездили в страны, где в настоящий момент наблюдается вспышка заболеваемости оспой обезьян.