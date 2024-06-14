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За ночь над Ростовской областью сбили 70 беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 дронов над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны. Еще 17 беспилотников сбили над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской областями и Крымом. О пострадавших не сообщалось.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, 70 БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В Воронежской области БПЛА атаковали нефтебазу — был поврежден неиспользуемый резервуар. В Морозовском районе Ростовской области из-за атаки дрона было нарушено электроснабжение.