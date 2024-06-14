За ночь над Ростовской областью сбили 70 беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, 70 БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщается в Telegram-канале Минобороны.