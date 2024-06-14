Пожар произошел на улице Корепина, сгорели надворные постройки. Семь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, пострадавшие отсутствуют. Огонь был локализован в 2:33, открытое горение ликвидировано в 3:35. В тушении были задействованы пять единиц техники и 19 человек личного состава.
В Екатеринбурге на Эльмаше сгорели постройки площадью 100 кв. м
В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге ночью произошел пожар площадью 100 кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области. Звонок о возгорании поступил 14 июня в 1:47.