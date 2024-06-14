В Екатеринбурге на Эльмаше сгорели постройки площадью 100 кв. м

Пожар произошел на улице Корепина, сгорели надворные постройки. Семь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, пострадавшие отсутствуют. Огонь был локализован в 2:33, открытое горение ликвидировано в 3:35. В тушении были задействованы пять единиц техники и 19 человек личного состава.