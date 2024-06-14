Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге на Эльмаше сгорели постройки площадью 100 кв. м

В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге ночью произошел пожар площадью 100 кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области. Звонок о возгорании поступил 14 июня в 1:47.

Источник: МЧС Свердловской области

Пожар произошел на улице Корепина, сгорели надворные постройки. Семь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, пострадавшие отсутствуют. Огонь был локализован в 2:33, открытое горение ликвидировано в 3:35. В тушении были задействованы пять единиц техники и 19 человек личного состава.

пожары