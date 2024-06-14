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Две девочки и мужчина погибли при пожаре в свердловском поселке

Три человека погибли при пожаре в частном доме на улице Пролетарской в поселке Кузино Первоуральского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Погибшими оказались две девочки 2017 и 2019 годов рождения, а также их дедушка. В больницу доставлена еще одна пострадавшая. Предположительно, это бабушка девочек.

Точная причина пожара будет установлена в ходе экспертизы. По предварительным данным, огонь возник из-за короткого замыкания электропроводки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«МК-Урал» ранее писал, что 15 мая в Новоуральске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Фурманова. В результате происшествия погибли три человека.

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