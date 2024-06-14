Две девочки и мужчина погибли при пожаре в свердловском поселке

Погибшими оказались две девочки 2017 и 2019 годов рождения, а также их дедушка. В больницу доставлена еще одна пострадавшая. Предположительно, это бабушка девочек.
Точная причина пожара будет установлена в ходе экспертизы. По предварительным данным, огонь возник из-за короткого замыкания электропроводки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
«МК-Урал» ранее писал, что 15 мая в Новоуральске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Фурманова. В результате происшествия погибли три человека.