Взятку более одного миллиона рублей получила агроном из Иркутской области

Взятку более одного миллиона рублей получила агроном из Казачинско-Ленского района Иркутской области. В период с 2018 по 2020 женщина каждый месяц получила деньги за оперативное заключения справки о нормативном состоянии лесопродукции. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры Иркутской области.