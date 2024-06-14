Взятку более одного миллиона рублей получила агроном из Иркутской области

Взятку более одного миллиона рублей получила агроном из Казачинско-Ленского района Иркутской области. В период с 2018 по 2020 женщина каждый месяц получила деньги за оперативное заключения справки о нормативном состоянии лесопродукции. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
— Подсудимая, занимая должность агронома в иркутском филиале Всероссийского центра карантина растений, ежемесячно незаконно получала от предпринимателя, занимающегося экспортом лесоматериалов, деньги за быстрое оформление заключений о карантинном фитосанитарном состоянии товара для экспорта, — пояснили правоохранители.
Решением суда агроном отправится отбывать наказание в колонию общего режима на 5,6 лет. А также суд обязал женщину выплатить размер взятки — 1,1 миллион в казну государства.
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