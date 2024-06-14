Шесть БПЛА пытались атаковать нефтебазу под Воронежем

Губернатор Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале: «По уточненным данным, 14 июня около 03:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено шесть БПЛА самолетного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы».
Как говорилось ранее, возгорания не произошло, разрушений иных объектов инфраструктуры нет. Из людей никто не пострадал. Местное население просят не подходить к обломкам беспилотников, они могут нанести вред. О находке необходимо сообщить по телефону 112.
За ночь на территории РФ были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку в нескольких регионах России. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены.
2 БПЛА в Белгородской области, 2 БПЛА в Волгоградской области, 6 БПЛА в Воронежской области, 6 БПЛА в Курской области, 7 БПЛА в Ростовской области, 1 БПЛА в Республике Крым.