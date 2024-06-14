Глава Ростовской области рассказал о результатах массовой атаки дронов ВСУ

«В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме», — написал в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
С 03:00 — 04:00 (по московскому времени) инфраструктурные объекты Ростовской области атаковали, по данным Минобороны РФ, украинские беспилотные летательные аппараты — 70 штук.
Силами дежурных средств ПВО атака дронов противника была отражена.
В эту же ночь российские зенитчики также поразили украинские беспилотники над территорией Крыма, Волгоградской, Воронежской, Курской и Белгородской областями. Всего уничтожено 87 ударных беспилотников противника.