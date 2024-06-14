Ночью над Крымом сбили украинский беспилотник

В оборонном ведомстве уточнили, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 вражеских беспилотников самолетного типа: по два над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть над Воронежской и Курской, 70 над Ростовской областью, а также один дрон над территорией Республики Крым.