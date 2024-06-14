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Ночью над Крымом сбили украинский беспилотник

МО РФ: ночью над Крымом уничтожен украинский дрон.

В ночь на 14 июня Киев пытался атаковать Крым беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, сообщили в министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 вражеских беспилотников самолетного типа: по два над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть над Воронежской и Курской, 70 над Ростовской областью, а также один дрон над территорией Республики Крым.

Напомним, в ночь на 8 июня Киев пытался атаковать полуостров девятью беспилотниками. Российские военные уничтожили пять дронов, еще четыре вражеских дрона были перехвачены. Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.