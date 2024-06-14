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В Омске два подростка столкнулись на одинаковых мотоциклах

15-летний мальчик врезался в 17-летнего парня.

Источник: УГИБДД по Омской области

Госавтоинспекция Омской области сообщила о ДТП, которое произошло на пересечении улиц Машиностроительная и Моторная.

Сообщается, что участниками аварии стали несовершеннолетние водители за рулём мотоциклов. Мальчик 2009 г.р. на мотоцикле «Regulmoto Seven Pro» врезался в парня 2007 г.р., который тоже ехал на мотоцикле этой же марки, но другой модели. Сообщается, что мотоциклы двигались в попутном направлении.

В результате ДТП в медицинское учреждение доставлен водитель мотоцикла 2007 г.р., сообщили в Госавтоинспекции.