В Омске два подростка столкнулись на одинаковых мотоциклах

Сообщается, что участниками аварии стали несовершеннолетние водители за рулём мотоциклов. Мальчик 2009 г.р. на мотоцикле «Regulmoto Seven Pro» врезался в парня 2007 г.р., который тоже ехал на мотоцикле этой же марки, но другой модели. Сообщается, что мотоциклы двигались в попутном направлении.