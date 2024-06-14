У экс-главы двух районов Петербурга Ивана Громова изъяли элитный особняк

Смольнинский районный суд Петербурга разрешил обратить в доход государства дом бывшего главы Петроградского и Калининского районов города Ивана Громова стоимостью почти 470 миллионов рублей. Гражданское дело по иску городской прокуратуры к экс-главе двух районов Северной столицы, его брату Павлу Громову и жене Ивана Светлане Гринь рассматривалось накануне, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Истец просил суд обратить в доход РФ земельный участок в Московской области (дачная застройка «Мэдисон Парк») площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров и стоимостью 469,8 миллиона рублей (337,1 миллиона — стоимость дома, 132,7 миллиона — участка земли площадью более 1,6 тысячи квадратных метров).
Напомним, в конце октября в Петербурге начались слушания по громкому делу братьев Громовых, один из которых, Иван, возглавлял два района Петербурга, а в 2012—2016 годы занимал пост главы комитета по информатизации и связи городской администрации. На этой должности, по версии следствия, вместе с сообщниками он и похитил 244 миллиона рублей.
Прокурорская проверка доходов и расходов ответчиков позволила следствию сделать выводы, что обвиняемые не могли легально приобрести дорогостоящее имущество и делать некоторые траты — например, арендовать квартиру за 250 000 рублей в месяц. В прокуратуре посчитали, что деньги на это были получены путём хищения бюджетных средств.
В ходе процесса истец полностью поддержал исковые требования, а представители ответчиков заявили, что они абсурдны, а прокуратура злоупотребляет правом. Суд, тем не менее, иск удовлетворил и наложил на указанную выше недвижимость обеспечительные меры. Совокупно в деле — 13 обвиняемых и свыше 200 томов материалов. Задержали братьев в конце 2021 года, и с тех пор они находятся в СИЗО.
К слову, ранее Смольнинский районный суд принял решение изъять в пользу государства квартиру бывшего замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти. Он не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на её покупку.