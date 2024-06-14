У экс-главы двух районов Петербурга Ивана Громова изъяли элитный особняк

В ходе процесса истец полностью поддержал исковые требования, а представители ответчиков заявили, что они абсурдны, а прокуратура злоупотребляет правом. Суд, тем не менее, иск удовлетворил и наложил на указанную выше недвижимость обеспечительные меры. Совокупно в деле — 13 обвиняемых и свыше 200 томов материалов. Задержали братьев в конце 2021 года, и с тех пор они находятся в СИЗО.