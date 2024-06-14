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В Каракалпакстане майор ОВД шантажировал гражданина разглашением тайны и ответственностью

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кунградском районе Каракалпакстана заместитель начальника ОВД требовал от гражданина взятку за молчание о его тайне и непривлечение его к ответственности, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

За «услугу» гражданин должен был предоставить майору iPhone 15 Pro Max. Он обратился с жалобой в органы внутренних дел. Правоохранитель был задержан с поличным. В отношении него возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.