В Каракалпакстане майор ОВД шантажировал гражданина разглашением тайны и ответственностью

За «услугу» гражданин должен был предоставить майору iPhone 15 Pro Max. Он обратился с жалобой в органы внутренних дел. Правоохранитель был задержан с поличным. В отношении него возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.