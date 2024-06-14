В Омской области остаются затопленными более 200 домов

В ходе него обсудили оперативную обстановку.
Уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает снижаться. За сутки вода ушла из тридцати домов. На сегодняшний день подтопленными остаются 234 дома в двенадцати населённых пунктах.
Продолжается дезинфекция и просушка помещений. Уже обработан 181 дом и десять социальных объектов. Комиссия по оценке ущерба обследовала 187 домов.
«Во все населенные пункты, которые продолжают оставаться отрезанными от дорог, продовольствие доставляется скоростными катерами», — сообщил Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
В пунктах временного размещения остаются девяносто один человек человек. Они обеспечены всем необходимым.
Ранее мы писали о том, что жители Усть-Ишимского района начали возвращаться в свои дома.