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В Омской области остаются затопленными более 200 домов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл очередное заседание регионального штаба по ликвидации последствий паводка.

Источник: AFP 2023

В ходе него обсудили оперативную обстановку.

Уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает снижаться. За сутки вода ушла из тридцати домов. На сегодняшний день подтопленными остаются 234 дома в двенадцати населённых пунктах.

Продолжается дезинфекция и просушка помещений. Уже обработан 181 дом и десять социальных объектов. Комиссия по оценке ущерба обследовала 187 домов.

«Во все населенные пункты, которые продолжают оставаться отрезанными от дорог, продовольствие доставляется скоростными катерами», — сообщил Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

В пунктах временного размещения остаются девяносто один человек человек. Они обеспечены всем необходимым.

Ранее мы писали о том, что жители Усть-Ишимского района начали возвращаться в свои дома.