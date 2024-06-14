Жителей Прикамья шокировало найденное у реки тело собаки с камнем на шее

Тело собаки с камнем на шее, найденное у реки, шокировало жителей Пермского края.
Информация о происшествии появилась в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте» утром 14 июня. На опубликованных фотографиях видно мокрое тело собаки, покрытое грязью. К шее животного с помощью предмета похожего на автомобильный ремень безопасности привязан большой камень. По словам автора публикации, тело было найдено в Соликамске под городским мостом.
«Решили поплавать под городским мостом и обнаружили там тело Стаффорда! Кто-то привязал несчастное животное к камню и утопил его. Ну, разве можно так поступать с питомцем?» — сообщил шокированный автор публикации. В комментариях неравнодушные жители Пермского края предположили, что собака может иметь чип, по которому можно найти владельца. Часть комментаторов отметили, что такие действия являются жестоким обращением с животными.
«Кто знает, чья это собака и кто хозяин? Налицо жестокое обращение», — отмечают возмущённые жители региона.
Другая часть прикамцев предположила, что это может быть пропавший в Перми питбуль.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках 10-месячного питбуля Ареса, который пропал в краевой столице 11 мая. Хозяева питомца обещают нашедшему вознаграждение в 100 тысяч рублей.