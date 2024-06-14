Жителей Прикамья шокировало найденное у реки тело собаки с камнем на шее

«Решили поплавать под городским мостом и обнаружили там тело Стаффорда! Кто-то привязал несчастное животное к камню и утопил его. Ну, разве можно так поступать с питомцем?» — сообщил шокированный автор публикации. В комментариях неравнодушные жители Пермского края предположили, что собака может иметь чип, по которому можно найти владельца. Часть комментаторов отметили, что такие действия являются жестоким обращением с животными.