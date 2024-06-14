В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела

По версии следствия, с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек по продаже продуктов питания в Норильске обратились к своему знакомому с просьбой стать посредником в решении вопроса в налоговом органе — занизить налоговую сумму, подлежащую уплате. Мужчина, имея знакомство с замещающей должность заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России, согласился помочь своим землякам. Сотрудница налоговой за взятку также решила помочь в решении этого вопроса.