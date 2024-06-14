В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Девять уголовных дел завели на замначальника налогового отдела и четверых уроженцев Азербайджана в Красноярском крае, их подозревают в получении, даче и посредничестве в даче взяток, сообщает региональное ГСУ СК.
По версии следствия, с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек по продаже продуктов питания в Норильске обратились к своему знакомому с просьбой стать посредником в решении вопроса в налоговом органе — занизить налоговую сумму, подлежащую уплате. Мужчина, имея знакомство с замещающей должность заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России, согласился помочь своим землякам. Сотрудница налоговой за взятку также решила помочь в решении этого вопроса.
«За содействие в существенном занижении налоговой суммы подлежащей уплате в бюджет сотрудник налогового органа получила незаконное денежное вознаграждение по 150 тысяч рублей с каждого из трех предпринимателей… Возбуждено девять уголовных дел… Все фигуранты задержаны, им избраны меры пресечения», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что замначальника отдела камеральных проверок и посредника отправили под домашний арест, троих предпринимателей заключили под стражу.