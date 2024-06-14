В небе над Волгоградской областью ночью сбили 2 БПЛА

В ночь на 14 июня 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа пытались атаковать объекты в Волгоградской области. Средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА.
Всего в России за ночь сбили 87 беспилотников, 70 из них — над территорией Ростовской области, сообщили в телеграм-канале МО РФ. Силы противовоздушной обороны также пресекли атаку дронов в Белгородской, Воронежской и Курской областях и Крыму.
О пострадавших или повреждениях в результате нападения не сообщается.
Напомним, это уже не первый случай, когда в Волгоградской области сбивают БПЛА. В ночь на 12 мая силы ПВО и средства РЭБ отразили удар, но обломки упали на территорию нефтеперерабатывающего завода на юге города-героя, что привело к крупному пожару.