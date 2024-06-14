В небе над Волгоградской областью ночью сбили 2 БПЛА

Напомним, это уже не первый случай, когда в Волгоградской области сбивают БПЛА. В ночь на 12 мая силы ПВО и средства РЭБ отразили удар, но обломки упали на территорию нефтеперерабатывающего завода на юге города-героя, что привело к крупному пожару.