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В небе над Волгоградской областью ночью сбили 2 БПЛА

На территории региона отразили атаку беспилотников.

В ночь на 14 июня 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа пытались атаковать объекты в Волгоградской области. Средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА.

Всего в России за ночь сбили 87 беспилотников, 70 из них — над территорией Ростовской области, сообщили в телеграм-канале МО РФ. Силы противовоздушной обороны также пресекли атаку дронов в Белгородской, Воронежской и Курской областях и Крыму.

О пострадавших или повреждениях в результате нападения не сообщается.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Волгоградской области сбивают БПЛА. В ночь на 12 мая силы ПВО и средства РЭБ отразили удар, но обломки упали на территорию нефтеперерабатывающего завода на юге города-героя, что привело к крупному пожару.